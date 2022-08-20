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Обстрел Днепропетровской области: зафиксированы попадания
20.08.2022 08:31 Алина Груднева

Обстрел Днепропетровской области: зафиксированы попадания

Силы РФ вновь подвергли обстрелу два района Днепропетровской области.

 
О последствиях попаданий рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
 
По его словам, РФ ударила по Никопольскому и Криворожскому районам. Первый был накрыт огнем трижды за ночь. 
 
"В Никополь прилетели 10 снарядов из российской ствольной артиллерии. В городе повреждены 9 частных домов, солнечные панели, линии электропередач. Без электричества до 300 человек. Обошлось без погибших и раненых", - отметил Резниченко.

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