



Обстрел Днепропетровской области: зафиксированы попадания

Силы РФ вновь подвергли обстрелу два района Днепропетровской области.

О последствиях попаданий рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, РФ ударила по Никопольскому и Криворожскому районам. Первый был накрыт огнем трижды за ночь.

"В Никополь прилетели 10 снарядов из российской ствольной артиллерии. В городе повреждены 9 частных домов, солнечные панели, линии электропередач. Без электричества до 300 человек. Обошлось без погибших и раненых", - отметил Резниченко.