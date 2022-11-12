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Обстрел Днепропетровской области: повреждены дома
12.11.2022 10:16 Алина Груднева

Обстрел Днепропетровской области: повреждены дома

В ночь на 12 ноября силы РФ направили более 50 снарядов на Днепропетровскую область.

 
Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.
 
"Держали под прицелом три громады - Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую. Били "Градами" и тяжелой артиллерией. Направили на ночные города и села более 50 снарядов", - сообщил он б
 
По словам Резниченко, мирные жители не пострадали. Есть разрушения жилых домов. Детали уточняются.

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