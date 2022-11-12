



Обстрел Днепропетровской области: повреждены дома

В ночь на 12 ноября силы РФ направили более 50 снарядов на Днепропетровскую область.

Об этом сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко.

"Держали под прицелом три громады - Марганецкую, Червоногригорьевскую и Никопольскую. Били "Градами" и тяжелой артиллерией. Направили на ночные города и села более 50 снарядов", - сообщил он б

По словам Резниченко, мирные жители не пострадали. Есть разрушения жилых домов. Детали уточняются.