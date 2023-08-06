



Обстрел Чонгарского моста: перекрытие повреждено, проезд перекрыт

В воскресенье, 6 августа, по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Херсонской областью, был нанесен ракетный удар. Об этом сообщил гауляйтер Владимир Рогов.



"Всего сообщают о трех-четырех прилетах. Объем повреждений пока неизвестен", - заявил он.



Враг не сообщает никаких других подробностей, однако известно, что имеются повреждения дорожного полотна.



Пункт пропуска КПП "Чонгар" временно закрыт.



Также гауляйтер Херсонськой области Владимир Сальдо заявил, что на Чонгарском мосту в результате удара ВСУ образовались три пробоины, несущие конструкции не повреждены, но был поврежден газопровод.



Эту же информацию сообщают и пророссийские военные блогеры в телеграм-каналах. По их сведениям, повреждено также автомобильное полотно моста, связывающего Херсонскую область с аннексированным Россией Крымским полуостровом.



Обстрелян мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арбатской стрелкой, написал Сальдо в своем телеграм-канале.



По утверждению Сальдо, ВСУ выпустили 12 ракет, девять удалось сбить силами ПВО. Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту. Также перебит проходящий рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ.