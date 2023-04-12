



Обезглавливание военного ВСУ: Кремль требует проверить видео на "достоверность"

Спикер президента России Дмитрий Песков назвал кадры с обезглавливанием украинского военного оккупантами "ужасными" и призвал проверить их на достоверность.



11 апреля, в сети появилось видео, на котором российские оккупанты жестоко пытают украинского военного. Сначала его подвергли разным пыткам, а потом еще живому отрезали голову.



12 апреля Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления. Президент Владимир Зеленский назвал бойцов российской армии "зверями".



В Главном управлении разведки Минобороны Украины подчеркнули, что подобными казнями запугивают своих армейцев, чтобы те не сдавались в плен, ожидая такого же отношения со стороны ВСУ.