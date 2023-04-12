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Обезглавливание военного ВСУ: Кремль требует проверить видео на "достоверность"
12.04.2023 18:15 Наталья Богинская

Обезглавливание военного ВСУ: Кремль требует проверить видео на "достоверность"

Спикер президента России Дмитрий Песков назвал кадры с обезглавливанием украинского военного оккупантами "ужасными" и призвал проверить их на достоверность.

11 апреля, в сети появилось видео, на котором российские оккупанты жестоко пытают украинского военного. Сначала его подвергли разным пыткам, а потом еще живому отрезали голову. 

12 апреля Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления. Президент Владимир Зеленский назвал бойцов российской армии "зверями".

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подчеркнули, что подобными казнями запугивают своих армейцев, чтобы те не сдавались в плен, ожидая такого же отношения со стороны ВСУ.

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