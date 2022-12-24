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ОАЭ передадут Украине больше 2000 генераторов
24.12.2022 20:26 Ольга Белозерова

ОАЭ передадут Украине больше 2000 генераторов

Объединенные Арабские Эмираты объявили о передаче Украине 2500 генераторов, чтобы помочь населению страны пережить зиму.

Об этом идет речь в сообщении, обнародованном сегодня информационным агентством WAM.

Помощь включает 2500 бытовых генераторов мощностью от 3,5 до 8 киловатт каждый. 

Государственный министр международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим Аль-Хашеми заявила, что эта помощь Украине проистекает из веры ОАЭ в важность человеческой солидарности, особенно в случае конфликта, и является частью постоянных усилий страны по смягчению гуманитарных последствий кризиса. 

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