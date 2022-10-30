



NYT: ВСУ имеют превосходство в артиллерии на Херсонском направлении

Украинская армия получила артиллерийское превосходство на южном направлении фронта в Украине.



Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на аналитиков и украинских военных.



"В последние месяцы ситуация на линии фронта на юге Украины изменилась. По словам командиров и военных аналитиков, благодаря мощному западному оружию и смертоносным самодельным беспилотникам Украина теперь имеет артиллерийское превосходство в этом районе", - пишет издание.



Как отмечается, Вооруженные силы Украины имеют превосходство как по дальности, так и по высокоточным ракетам и артиллерийским снарядам — классу вооружений, которого в арсенале России в значительной степени не хватает.



Так, на Херсонском направлении стороны стреляют примерно одинаковым количеством снарядов, но удары ВСУ не только более дальние, но и более точные.



"Мы можем добраться до них, а они не могут добраться до нас. У них нет этого оружия", - прокомментировал ситуацию командир артиллерийской батареи на Херсонском направлении Александр.

