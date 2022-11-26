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NYT: США создали ремонтную базу для украинской артиллерии
26.11.2022 08:17 Александр Черман

NYT: США создали ремонтную базу для украинской артиллерии

Как сообщает Американское издание New York Times, США создали базу по ремонту украинской артиллерии в Польше.

По данным издания, треть из переданной Украине Западными союзниками артиллерии находится в нерабочем состоянии в результате боев.

По сколько чинить ее в полевых условиях не представляется возможным или очень сложно, представители США перебросили необходимых специалистов и все необходимое для создания ремонтной базы в Польше.

NYT пишет, что поддержание и восстановление военного потенциала Украины является важнейший приоритетом для США и Европы, и эксперты Пентагона пристально следят за техническим состоянием украинского вооружения.

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