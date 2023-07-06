Новости » События в Украине
Новым послом Великобритании в Украине станет Мартин Харрис | Фото: Facebook
06.07.2023 17:16 Дара Киевская

Новым послом Великобритании в Украине станет Мартин Харрис

Новым послом Великобритании в Украине станет Мартин Харрис, который заменит на этом посту Мелинду Симмонс.

Как сообщили в британском правительстве, ротация состоится в сентябре 2023 года.

"Я рад вернуться в Украину, чтобы возглавить сверхважную работу нашего посольства по поддержке украинского правительства и народа, защищающих свою страну и наши общие ценности", - заявил Харрис.

Он также подчеркнул, что "отношения Великобритании с Украиной никогда не были настолько крепкими", и заверил в продолжении поддержки Украины столько, сколько потребуется.

Напомним, что Мартин Харрис уже работал в Киеве в 2003-2008 годах и занимал должность заместителя посла и генерального консула.

Мелинда Симмонс возглавляет дипломатическую миссию Великобритании в Украине с 2019 года. Она продолжит работу на дипломатической службе в другой должности.

Читайте также на Mignews: Великобритания начнет подготовку украинских пилотов в августе

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru