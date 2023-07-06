



Новым послом Великобритании в Украине станет Мартин Харрис

Новым послом Великобритании в Украине станет Мартин Харрис, который заменит на этом посту Мелинду Симмонс.



Как сообщили в британском правительстве, ротация состоится в сентябре 2023 года.



"Я рад вернуться в Украину, чтобы возглавить сверхважную работу нашего посольства по поддержке украинского правительства и народа, защищающих свою страну и наши общие ценности", - заявил Харрис.



Он также подчеркнул, что "отношения Великобритании с Украиной никогда не были настолько крепкими", и заверил в продолжении поддержки Украины столько, сколько потребуется.



Напомним, что Мартин Харрис уже работал в Киеве в 2003-2008 годах и занимал должность заместителя посла и генерального консула.



Мелинда Симмонс возглавляет дипломатическую миссию Великобритании в Украине с 2019 года. Она продолжит работу на дипломатической службе в другой должности.



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