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Новый пакет военной помощи от США: что получит Украина
28.10.2022 20:13 Ольга Белозерова

Новый пакет военной помощи от США: что получит Украина

В США утвердили новый пакет военной помощи для Украины на сумму в 275 миллионов долларов. 

Информацию об этом подтвердил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, украинские военные получат "еще больше боеприпасов для HIMARS и артиллерии, вооружения и техники". 

По данным прессы, в новый пакет помощи для Украины включены боеприпасы для HIMARS, 500 снарядов высокоточной управляемой артиллерии, системы дистанционного противотанкового минирования, легкие транспортёры HMMWV, стрелковое оружие и боеприпасы.

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