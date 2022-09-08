



Новый пакет помощи: Украина получит снаряды для HIMARS

Как ожидается, сегодня, 8 сентября, США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму порядка 675 миллионов долларов.



Об этом изданию Washington Post сообщил неназванный американский чиновник.



По его словам, в пакет помощи войдут снаряды для систем залпового огня HIMARS, которые показали свою эффективность в войне с российскими силами.



Кроме этого, согласно информации в прессе, будут поставлены автомобили и другое оборудование.