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Новый пакет помощи: Украина получит снаряды для HIMARS
08.09.2022 09:29 Ольга Белозерова

Новый пакет помощи: Украина получит снаряды для HIMARS

Как ожидается, сегодня, 8 сентября, США объявят о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму порядка 675 миллионов долларов.

Об этом изданию Washington Post сообщил неназванный американский чиновник.

По его словам, в пакет помощи войдут снаряды для систем залпового огня HIMARS, которые показали свою эффективность в войне с российскими силами. 

Кроме этого, согласно информации в прессе, будут поставлены автомобили и другое оборудование. 

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