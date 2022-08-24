



Новый пакет помощи от США: что получит Украина

В пресс-службе Министерства обороны США сообщили, что пакет военной помощи Украине, о котором объявил президент США Джозеф Байден в среду, рассчитан на долгосрочную перспективу.



"Это объявление представляет собой начало процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных приоритетных возможностей Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы Украина могла продолжать защищать себя как независимое, суверенное и процветающее государство. На сегодняшний день это крупнейший транш помощи в сфере безопасности для Украины", - подчеркивается в сообщении.



Стоит отметить, что в этот пакет помощи войдут шесть дополнительных национальных усовершенствованных зенитных ракетных систем (NASAMS) и боеприпасы к ним.



Также будут поставлены беспилотные авиационные системы (БАС) Puma и вспомогательное оборудование для систем БАС Scan Eagle, системы борьбы с беспилотными воздушными судами VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением.