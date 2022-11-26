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Новый обмен пленными: Украина вернула 12 человек | Фото: Фото: t.me/ermaka2022
26.11.2022 14:41 Ольга Белозерова

Новый обмен пленными: Украина вернула 12 человек

Сегодня состоялся новый обмен пленными, в ходе которого в Украину вернулись 12 человек.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. 

Среди тех, кто вернулся: четверо бойцов ВМС, двое нацгвардейцев, пограничники, один боец территориальной обороны и трое гражданских лиц. 

"Домой едут воины, которые защищали Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный", - написал Ермак. 

Чиновник отметил, что Украине за последнюю неделю удалось вернуть 98 человек из российского плена.



 

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