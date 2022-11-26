Новый обмен пленными: Украина вернула 12 человек
Сегодня состоялся новый обмен пленными, в ходе которого в Украину вернулись 12 человек.
Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Среди тех, кто вернулся: четверо бойцов ВМС, двое нацгвардейцев, пограничники, один боец территориальной обороны и трое гражданских лиц.
"Домой едут воины, которые защищали Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный", - написал Ермак.
Чиновник отметил, что Украине за последнюю неделю удалось вернуть 98 человек из российского плена.