



Новый мурал Бэнкси в Бородянке: "Историческое событие для Украины"

Известный художник-граффити Бэнкси представил свою работу в украинском городе Бородянка, оккупированном Россией с февраля до апреля и сильно пострадавшем в результате боевых действий.



В пятницу Бэнкси опубликовал фотографию мурала – девушки-гимнастки, выполняющей стойку на руках на небольшой куче бетонного щебня – в Instagram. Работа была нарисована на стене разрушенного обстрелом здания.



По крайней мере, еще одно новое граффити в фирменном стиле Бэнкси, хотя и не показанное художником в социальных сетях, было также замечено на Бородянке. На нем изображен мужчина, которого в дзюдоистком поединке побеждает ребенок.



Символика этого произведения прозрачна – намек на библейскую историю Давида и Голиафа и на увлечение президента России Владимира Путина к дзюдо.



"Это такое историческое событие для нашей страны, что сюда приезжают такие известные люди, как Бэнкси, и показывают миру, что Россия сделала с нами", – считают украинские поклонники художника.