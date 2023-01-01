Новости » События в Украине
Новый год в Украине: воздушная тревога и взрывы
01.01.2023 01:08 Алина Груднева

Новый год в Украине: воздушная тревога и взрывы

Не прошло и получаса с наступления Нового года, как в Украине прозвучала сирена воздушной тревоги по всей стране.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице прозвучали звуки взрывов.

Как подтвердили в Киевской областной государственной администрации, обломки ракеты повредили машину в Шевченковском районе. Над столицей работает ПВО. Также взрывы слышны в области.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким также сообщил о взлете стратегической авиации россиян.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы