



Новые удары по Украине. Минобороны РФ заявило о "достижении целей"

Министерство обороны РФ подтвердило сегодняшний массированный обстрел объектов в Украине.



В ведомстве заявили, что цели были достигнуты, а назначенные объекты - поражены, сообщают РИА Новости.



"Сегодня российские вооруженные силы продолжили массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и энергетики Украины, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", - говорится в заявлении оборонного ведомства РФ.



Минобороны РФ уточнило, что были уничтожены "две базы хранения топлива для украинской военной техники у Днепра и Павлограда в Днепропетровской области, 5 складов вооружения, в том числе объединенной группировки украинских войск "Приморье" у Николаева".