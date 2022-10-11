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Новые удары по Украине. Минобороны РФ заявило о "достижении целей"
11.10.2022 13:12 Ольга Белозерова

Новые удары по Украине. Минобороны РФ заявило о "достижении целей"

Министерство обороны РФ подтвердило сегодняшний массированный обстрел объектов в Украине.

В ведомстве заявили, что цели были достигнуты, а назначенные объекты - поражены, сообщают РИА Новости.

"Сегодня российские вооруженные силы продолжили массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и энергетики Украины, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", - говорится в заявлении оборонного ведомства РФ.

Минобороны РФ уточнило, что были уничтожены "две базы хранения топлива для украинской военной техники у Днепра и Павлограда в Днепропетровской области, 5 складов вооружения, в том числе объединенной группировки украинских войск "Приморье" у Николаева". 

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