



"Новые подробности". Российские СМИ об ударе по Макеевке

Денис Пушилин прокомментировал удар по зданию ПТУ в Макеевке, из-за которого погибли 89 российских военных. По его словам, часть выживших военнослужащих погибли, когда помогали сослуживцам выбираться из разрушенного здания.



«Потом, когда прибыли сотрудники МЧС, они и им помогали спасать остальных. Помогали, рискуя жизнью. И какая-то часть из погибших — это те, кто погибли, когда возвращались спасать своих сослуживцев», — написал Пушилин сегодня, 4 января, в своëм телеграм-канале.



Глава ДНР добавил, что офицеры полка, «также из числа мобилизованных», помогали с разбором завалов.



«К сожалению, среди них тоже есть и раненые, и погибшие. Заместитель командира полка, увы, погиб», — добавил он.



