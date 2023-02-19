



Новая тактика: Россия копирует китайские воздушные шары-шпионы в Украине

В последние дни над Украиной все чаще замечают предполагаемые российские воздушные шары-шпионы, сообщило министерство обороны Соединенного Королевства в воскресенье утром в обновленной разведывательной сводке.



Сообщается, что в среду было сбито несколько аэростатов с радиолокационными отражателями. Во вторник предполагаемый воздушный шар привел к закрытию воздушного пространства Молдовы на несколько часов, которое, по мнению Великобритании, вероятно, отклонилось от воздушного пространства Украины. А в прошлое воскресенье воздушные силы Украины заметили воздушные шары над восточной частью Днепропетровской области.



“Вполне вероятно, что воздушные шары были российскими. Вероятно, они представляют собой новую тактику России для получения информации об украинских системах ПВО и принуждения украинцев к расходованию ценных запасов зенитных ракет и боеприпасов”, — заявили в Минобороны Великобритании.



Сообщения о том, что Россия использует воздушные шары-шпионы, поступили после того, как 4 февраля истребитель F-22 Raptor сбил якобы высотный китайский воздушный шар-шпион. Этот воздушный шар пролетел над большей частью континентальной части Соединенных Штатов.











