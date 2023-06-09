



Норвежские сейсмологи подтверждают: дамбу на Каховской ГЭС подорвали

Норвежские сейсмологи рассказали о фиксации взрыва на Каховской ГЭС в момент, когда рухнула дамба.



По данным NPR, его зафиксировали сейсмические станции в Украине и Румынии.



Как отметили в норвежской группе NORSAR, момент взрыва был зафиксирован 6 июня, в 02:54.



Новые данные независимой группы, отслеживающей сейсмическую активность по всей Европе, доказывают, что дамба рухнула в результате подрыва, а не сама по себе из-за большой нагрузки.



"Мы зафиксировали сфокусированный импульс энергии, что типично для взрыва", — пояснил сейсмолог из NORSAR Волкер Ойе.



Тем не менее, непосредственно само место подрыва эксперты вычислить не могут. Уточняется, что сейсмологи не способны определить место взрыва ближе, чем в пределах 20-30 км от дамбы.