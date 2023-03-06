



Норвежец по ночам включает звук сирен у домов российских дипломатов

Узнав, где живут семьи российских дипломатов, 73-летний житель Осло, норвежец Кэтил Крейн начал приносить под их окна динамики, из которых раздаются звуки "воздушной тревоги". Об этом пишет Nettavisen.



По словам Крейна, мужчина хотел разбудить россиян как метафорически, так и физически, чтобы они почувствовали, как это просыпаться среди ночи от звука сирен. Норвежец обеспокоен, что люди забывают войну в Украине. Своими действиями он хочет напомнить, что она все еще продолжается.



"Я никогда раньше этого не делал. Надеюсь, это сработало. Я хотел их напугать, это была цель. Чтобы они не спали, как не спят дети в Украине", - сказал норвежец Кэтил Крейн.



Норвежец официально сообщил соседям, проживающим в доме, где живут российские дипломаты о своем протесте. О его действиях также знала окружная полиция Осло.



