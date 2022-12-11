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Норвегия выделила миллиард крон на восстановление энергосистемы Украины
11.12.2022 11:34 Ольга Белозерова

Норвегия выделила миллиард крон на восстановление энергосистемы Украины

Украина получил от Норвегии 1 миллиард крон на восстановление энергосистемы.

Правительство Норвегии сообщило, что подписало соглашение с региональным отделением Всемирного банка из Восточной Европы о выделении средств на восстановление украинской энергосистемы.

"Есть срочная необходимость ремонта системы электроснабжения и другой инфраструктуры в Украине после российских бомбардировок гражданских объектов. Я рада, что сегодня мы подписали соглашение о выделении 1 миллиарда норвежских крон для быстрого проведения ремонтных работ", - заявила министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.

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