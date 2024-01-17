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Ночью россияне атаковали Одессу. Фото
17.01.2024 07:47 MIGnews.com

Ночью россияне атаковали Одессу. Фото

В результате сегодняшней ночной атаки русских на Одессу, как сообщает ГСЧС, произошло возгорание газовой трубы, четырех припаркованных легковых автомобилей, балконов и квартир на общей площади 50 кв.м.

130 человек были эвакуированы, также был развернут мобильный пункт обогрева. 

Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям. Частично разрушен фасад дома на площади 100 кв.

В результате удара взрывной волны 12 автомобилей повреждены, несколько из них полностью сгорело. Трое человек пострадало.
 

Фоторепортаж
Ночью россияне атаковали Одессу. Фото
Ночью россияне атаковали Одессу. Фото | Фото 1
Ночью россияне атаковали Одессу. Фото | Фото 2
Ночью россияне атаковали Одессу. Фото | Фото 3
Ночью россияне атаковали Одессу. Фото | Фото 4
Ночью россияне атаковали Одессу. Фото | Фото 5
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