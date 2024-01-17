



Ночью россияне атаковали Одессу. Фото

В результате сегодняшней ночной атаки русских на Одессу, как сообщает ГСЧС, произошло возгорание газовой трубы, четырех припаркованных легковых автомобилей, балконов и квартир на общей площади 50 кв.м.



130 человек были эвакуированы, также был развернут мобильный пункт обогрева.



Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям. Частично разрушен фасад дома на площади 100 кв.



В результате удара взрывной волны 12 автомобилей повреждены, несколько из них полностью сгорело. Трое человек пострадало.

