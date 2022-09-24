Ночной удар по Запорожью: возросло число пострадавших
Количество пострадавших в результате ночного удара российских войск по Запорожью возросло.
Секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил о 9 пострадавших.
"Пострадали 9 человек. Один человек госпитализирован. К величайшему сожалению, одна женщина погибла. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", - написал он.
По словам Куртева, в одном из многоквартирных домов произошел пожар, его ликвидировали.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Запорожья пострадали 7 человек.