



Ночной удар по Запорожью: возросло число пострадавших

Количество пострадавших в результате ночного удара российских войск по Запорожью возросло.



Секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил о 9 пострадавших.



"Пострадали 9 человек. Один человек госпитализирован. К величайшему сожалению, одна женщина погибла. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", - написал он.



По словам Куртева, в одном из многоквартирных домов произошел пожар, его ликвидировали.



Ранее сообщалось, что в результате обстрела Запорожья пострадали 7 человек.



