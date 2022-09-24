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Ночной удар по Запорожью: возросло число пострадавших
24.09.2022 08:40 Ольга Белозерова

Ночной удар по Запорожью: возросло число пострадавших

Количество пострадавших в результате ночного удара российских войск по Запорожью возросло.

Секретарь городского совета Анатолий Куртев сообщил о 9 пострадавших. 

"Пострадали 9 человек. Один человек госпитализирован. К величайшему сожалению, одна женщина погибла. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", - написал он. 

По словам Куртева, в одном из многоквартирных домов произошел пожар, его ликвидировали. 

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Запорожья пострадали 7 человек. 

 

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