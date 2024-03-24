



Ночной Севастополь: видео атаки на корабли

В результате ночной атаки украинцев на Севастополь загорелись 3 емкости с нефтепродуктами и склад. Помимо этого, в районе села Пчельники после атаки БПЛА повреждена ЛЭП, село осталось без электричества.



По разным данным украинцы разнесли россиянам то ли два, то ли три корабля. И вот казус - ВСУ скромно пишет - два, а россияне заявляют о трех. Мы же воспользуемся официальными данными Генштаба ВСУ и зафиксируем: "Азов" и "Ямал" были одними из последних БДК проекта 775. Оставшиеся в живых суда стоят на ремонтах разного уровня сложности, и не факт, что вообще вернутся к службе.



Российские Z-паблики пишут, что также зацепило и корабль "Иван Хурс" - проект 18280 (судно связи) — российский средний разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны.





Традиционная инфографика.



