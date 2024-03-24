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Ночной Севастополь: видео атаки на корабли
24.03.2024 16:28 MIGnews.com

Ночной Севастополь: видео атаки на корабли

В результате ночной атаки украинцев на Севастополь загорелись 3 емкости с нефтепродуктами и склад. Помимо этого, в районе села Пчельники после атаки БПЛА повреждена ЛЭП, село осталось без электричества.

По разным данным украинцы разнесли россиянам то ли два, то ли три корабля. И вот казус - ВСУ скромно пишет - два, а россияне заявляют о трех. Мы же воспользуемся официальными данными Генштаба ВСУ и зафиксируем: "Азов" и "Ямал" были одними из последних БДК проекта 775. Оставшиеся в живых суда стоят на ремонтах разного уровня сложности, и не факт, что вообще вернутся к службе.

Российские Z-паблики пишут, что также зацепило и корабль "Иван Хурс" -  проект 18280 (судно связи) — российский средний разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны.


Традиционная инфографика.

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