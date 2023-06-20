



Ночная атака РФ: взрывы в Запорожье, пожар во Львове и "стая" "шахедов" на Киев

Ночью, 20 июня, войска РФ в очередной раз обстреляли города Украины, применяя ракеты и "Щахеды", воздушная тревога была объявлена в большинстве регионов. Взрывы слышали в Запорожье, Львове и в Киеве.



Надо сказать, что накануне украинцев предупредили: в ближайшие дни могут усилиться атаки "Шахедами". В частности, спикер Оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк рассказала о том, что российские оккупанты изменили тактику в использовании беспилотников и используют их более компактно.



И ночная атака эти слова подтвердила. Как уже указывалось, во время очередной массированной воздушной атаки РФ по городам Украины тревоги звучали почти во всех областях. Противник для ударов использовал ракеты и иранские дроны типа "Шахед". Почти все цели сбила ПВО ВСУ, однако в некоторых городах были "прилеты".



Сигналы об угрозе вражеских атак с воздуха стали звучать после полуночи сначала на юге страны, а после тревоги стали распространяться далее в центральные и восточные, северные и западные области.



В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили, что для нынешней атаки войска РФ применяли ракеты и ударные дроны. Кроме того, военные предупредили об угрозе использования россиянами баллистического вооружения.



В регионах стали появляться сообщения о работе ПВО и взрывах.



Взрывы в Запорожье



Около 01:30 поступила информация о взрывах в Запорожье. В местных пабликах сообщали, предварительно, о ракетных атаках войск РФ при помощи С-300. Позже глава Запорожской военной областной администрации Юрий Малашко в своем Telegram-канале подтвердил, что взрывы прозвучали в самом городе, и в пригороде.



"Мишенями рашистов стали коммуникации, имущество и техника сельскохозяйственного и фермерского хозяйства, а также популярного места отдыха", - уточнил чиновник, подчеркнув, что на месте происшествия работали специалисты и экстренные службы для ликвидации последствий.



К счастью, в результате вражеской атаки этой ночью никто не пострадал, уточнил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он добавил, что жилые дома также не были повреждены.





В целом же, по данным Юрия Малашко, российские оккупанты совершили 72 обстрела по гражданским объектам и коммуникациям в 19 городах и селах: ракетами ударили по Запорожью и Розумовке, авиацией по Орехову и Преображенке, атаковали из БПЛА Магдалиновку, с РСЗО ударили по Гуляйполю, Левадному, Лобковому. 65 ударов из артиллерии пришлось по Гуляйполю, Новодаровке, Железнодорожному, Новоандреевке, Малой Токмачке, Новоданиловке и другим прифронтовым селам.



В настоящее время зафиксировано 50 сообщений о разрушениях: квартиры, дома, автомобили, административные и хозяйственные здания.



В Орехове минно-разрывные травмы получил 54-летний мужчина. Его оперативно доставили в больницу.





Пожар во Львове



О взрывах во Львове и области стало известно в середине ночи. В городе, к счастью, обошлось без пострадавших граждан, однако было разрушение на объекте критической инфраструктуры. Местные власти не уточнили пока - какой именно.



Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале, во Львове после попадания врагом в объект критической инфраструктуры произошел пожар.



Чиновник добавил, что на месте продолжают работать экстренные службы.





Позже Козицкий сообщил, что около 5 часов утра Львов атаковали вражеские беспилотники типа "шахед". Попали в критически важный объект. Три попадания. Повреждены перекрытия между этажами, выбиты окна. Жертв или пострадавших нет. Был пожар.







"Пожарные, ГСЧС и коммунальщики работают на месте. Жертв нет. Больше информации, к сожалению, пока дать не можем. Прошу не сообщать и не публиковать фото/видео с места возгорания", - написал мэр Львова Андрей Садовый утром в своем Telegram-канале.





По его данным, из-за утренних обстрелов во Львове 3 трамвая изменили маршрут: трамвайные маршруты 3 и 9 были сокращены в Академию искусств, а трамвайный маршрут №4 едет через улицу Городоцкую.





"Помимо этого на эти маршруты выпустили на несколько трамваев меньше, чтобы не увеличивать трафик", - пишет мэр Львова.





Работа ПВО в Киеве и области



А вот на атаку Киева и области войска РФ "бросили" большинство своих "Шахедов". При этом все вражеские цели были сбиты в воздушном пространстве возле Киева.



Как отметил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко, было уничтожено почти два десятка беспилотников противника. Чиновник уточнил, что дроны заходили в столицу "волнами", причем курсами по разным направлениям. Воздушная тревога длилась более трех часов.



"Силами и средствам нашей ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено почти два десятка враждебных целей. Спасибо охранникам нашего неба за отличную работу!" - написал чиновник в Telegram-канале.





В Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке уточнили, что этой ночью наши силы ПВО уничтожили 28 из 30 запущенных "Шахедов", и подтвердили, что около 20 из них - в Киевской области. Атака осуществлялась также ракетами С-300.



"Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Предварительно, 28 "Шахедов" из 30, запущенных врагом, - уничтожены. Также по Запорожье и его окрестностям оккупантами было применено семь ракет С-300 - информация сейчас уточняется", - говорится в сообщении.



В командовании Воздушных сил ВСУ также уточнили: ночью 20 июня армия РФ нанесла удар иранскими барражирующими боеприпасами Shahed-136/131 по военным и инфраструктурным объектам Украины. Всего враг выпустил по Украине 35 беспилотников. Основным направлением атаки была Киевская область.



По данным украинских военных, пуски производились с северного и южного направлений - Брянской области РФ и восточного побережья Азовского моря.



"В общей сложности оккупанты применили 35 ударных дронов. 32 удалось уничтожить противовоздушной обороне. 30 Шахедов были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, еще два - подразделениями Сухопутных войск", - уточнили в ВС ВСУ, добавив, что противовоздушная оборона работала в большинстве областей Украины, однако основным направлением атаки дронов была Киевщина.

В командовании Воздушных сил ВСУ подтвердили, что ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой - ракетами Искандер-М/С-300.