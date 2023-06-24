



Ночная атака РФ на Киев: двое погибших, восемь пострадавших

В ночь на 24 июня Россия совершила ракетную атаку на украинскую столицу.



По данным Киевской городской государственной администрации, россияне выпустили ракеты Х-101/555 из района Каспия с бомбардировщиков Ту-95МС.



"Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено более 20 ракет. В результате падения обломков в Соломенском районе столицы произошло разрушение и возгорание на нескольких этажах 24-этажного дома", - сказано в сообщении.



Возгорание произошло на верхних этажах многоэтажки. В результате атаки два человека погибли, восемь получили ранения. Из них двое госпитализированы.



По уточненным данным, осколками были повреждены около 40 автомобилей, которые были припаркованы на стоянке.

