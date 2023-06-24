



Ночная атака на Киев: возросло число погибших

Утром, 24 июня, число погибших в результате ночной ракетной атаки на Киев возросло до трех человек.



Информацию об этом подтвердил глава МВД Игорь Клименко.



По его словам, удалось спасти 24 человек. Ранения получили еще восемь.



"Место происшествия оцеплено, правоохранители развернули мобильный пункт приема заявлений от граждан. Особенно ждут обращений относительно без вести пропавших лиц. Поскольку есть неопознанные жертвы, нужен ДНК-анализ для идентификации", - сказано в сообщении.

