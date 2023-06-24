



Ночная атака на Киев: уточненные данные по разрушениям и пострадавшим

В результате ночной ракетной атаки россиян на украинскую столицу осколки частично разрушили строительные конструкции нескольких этажей 25-этажного здания.



По данным Киевской городской государственной администрации, в частности, разрушения коснулись 16, 17, 18 и 19 этажей соответственно.



Больше всего пострадал 18-й этаж. Произошли возгорания после падения осколков. Ранения разной степени тяжести получили 11 человек, из которых трое были госпитализированы.



"Обнаружены тела двух людей. Спасены 24 человека, из них 3 деблокированы из под-завалов и один человек деблокирован из лифта", - отметили в КГГА.

