



Николаевская область подверглась массированным обстрелам

В ночь на 10 сентября Николаев подвергся массированным обстрелам со стороны россиян.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью, 10 сентября, около 01:10 Николаев подвергся обстрелам. Предварительно без жертв и пострадавших. Информация о повреждениях уточняется", - сообщил он

По словам Кима, накануне под обстрелами оказались пгт Первомайское и с. Засилье Первомайской громады. Было зафиксировано попадание по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет.

"Вчера, 9 сентября, обстрелам подверглись с. Николаевское Шевченковской громады. Информация о повреждении уточняется. В результате обстрелов в населенном пункте отсутствует свет", - отметил он

В Баштанском районе сегодня были обстрелы за пределами деревень Красная Долина и Широкое Широковской громады. Обошлось без пострадавших. Также продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Накануне в с. Калуга, в результате артиллерийских обстрелов, возник пожар сухой травы и кустарников.

По Вознесенскому району вчера была выпущена крылатая ракета Х-31 с российского самолета по открытой местности. Обошлось без жертв.

В Первомайском районе день и ночь прошли относительно спокойно.