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Николаевская область подверглась массированным обстрелам
10.09.2022 13:08 Алина Груднева

Николаевская область подверглась массированным обстрелам

В ночь на 10 сентября Николаев подвергся массированным обстрелам со стороны россиян.

 
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
 
"Ночью, 10 сентября, около 01:10 Николаев подвергся обстрелам. Предварительно без жертв и пострадавших. Информация о повреждениях уточняется", - сообщил он 
 
По словам Кима, накануне под обстрелами оказались пгт Первомайское и с. Засилье Первомайской громады. Было зафиксировано попадание по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет.
 
"Вчера, 9 сентября, обстрелам подверглись с. Николаевское Шевченковской громады. Информация о повреждении уточняется. В результате обстрелов в населенном пункте отсутствует свет", - отметил он 
 
В Баштанском районе сегодня были обстрелы за пределами деревень Красная Долина и Широкое Широковской громады. Обошлось без пострадавших. Также продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Накануне в с. Калуга, в результате артиллерийских обстрелов, возник пожар сухой травы и кустарников. 
 
По Вознесенскому району вчера была выпущена крылатая ракета Х-31 с российского самолета по открытой местности. Обошлось без жертв.
 
В Первомайском районе день и ночь прошли относительно спокойно.
 

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