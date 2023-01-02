



"Ничего не осталось". В Макеевке накрыло мобилизованных из Самары





В самарских социальных сетях пишут, что в школе в Макеевке во время атаки HIMARS “накрыло” мобилизованных из Самары.

“Волонтеры” требуют у жителей города помочь землякам: “



Критически срочно!!!

Нашим Самарским парням нужна помощь. Тем, кто попал под обстрел в Макеевке 1.01.23

Итак, сбор до 6.01

Нателка

Трусы

Носки

Майки

Медикаменты (надо ВСЁ! РАЗБИТА ПОЛНОСТЬЮ)

Спальники

Карематы

Горелки химические туристические

Термос

Зимняя обувь

Перчатки

Разгрузки

Система видеонаблюдения, самая простая.

Генератор, хотя бы один.

Кастрюли, сковородка, тарелки, чашки и тд.

"Короче ВСЁ. Имущество ротное все уничтожено, мы с голой жопой. То что на людях было одето, то и осталось, больше нет ни чего" С.

Все, что у мобилизованных было с собой, осталось под завалами. Надо ВСЁ!”



Губернатор Самары Д. Азаров заявил: "Под ударом вражеских сил оказались, в том числе и наши земляки. Есть раненые, увы, есть погибшие. В данный момент сведения уточняются. Понимаю, что сейчас многие волнуются, хотят больше узнать о своих близких. К сожалению, в социальных сетях много неверной, зачастую фейковой информации. Напоминаю, что для уточнения сведений необходимо обратиться в военкомат по месту призыва военнослужащего, оттуда также направят запрос по линии МО РФ. Также у нас продолжает работать call-центр 122. Нахожусь на постоянной связи с Минобороны, руководством всех обеспечивающих служб. Обязательно окажем всестороннюю помощь в лечении раненых. Семьи военнослужащих могут рассчитывать на нашу всемерную поддержку".