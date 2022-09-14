



"Ни в какие рамки". В Кремле "возмущены" действиями ВСУ под Харьковом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о событиях в Харьковской области и назвал действия украинских военных "возмутительными".



По его словам, украинская сторона "проводит много карательных действий" в области, сообщают РИА-Новости.



"Что касается жителей Харьковской области, то, по поступающей информации, сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки, людей пытают, над людьми издеваются и так далее. Это, конечно, возмутительно, специальная военная операция будет продолжаться", - заявил Песков.