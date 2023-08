New York Times: ВСУ осуществили “тактически значимый прогресс” на двух фронтах



Украинская армия добилась “тактически значимого” прогресса по двум основным направлениям на юге Украины, сообщила газета The New York Times.



Согласно оценке издания, украинские войска взяли под контроль от 16 до 20 километров территории в направлении Бердянска и Мелитополя. В кампании на юге Украины участвуют тысячи солдат, в том числе наиболее опытные морские пехотинцы. Издание отмечает, что “украинские войска закрепились в районе разрушенного села Старомайорское Донецкой области” и “продвигаются к селу Урожайное”, где располагается линия обороны российской армии на берегу реки Мокрые Ялы.



Как пишет The New York Times, “если ВСУ смогут прорваться через Урожайное, то окажутся в 80 километрах от двух крупных портовых городов – Бердянска и Мариуполя на Азовском море”.



Украинские военные освободили большую часть села Урожайное, следует из данных украинских аналитиков DeepState, которые ведут онлайн-карту с информацией о боях в Украине. Ночью 13 августа аналитики сообщили, что в Урожайном продолжаются бои в южной части села. Генштаб ВСУ заявил утром 13 августа, что войска РФ “предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного”. Освобождение Урожайного может вынудить российские войска отойти на юг на вторую линию обороны.