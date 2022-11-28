



New York Times: Украина направила в Бахмут потоки подкреплений

New York Times опубликовала большой материал о битве за Бахмут, ситуация вокруг которого напоминает то, что происходило на полях сражений первой мировой войны, и бои идут за каждый метр превратившейся в безвылазную грязь земли.



В последние дни Украина направила в Бахмут потоки подкреплений, включая спецназ и менее подготовленных бойцов территориальной обороны - по данным военных, местных жителей и представителя оборонного ведомства США.



По мере того, как Бахмут, который с июля постоянно обстреливается русскими, превращается в битву на истощение, меняется и его стратегическое значение. Даже если надежды России на расширение своей территории здесь уменьшились, она все еще может превратить город в ресурсоемкую "черную дыру" для Киева, отвлекая войска от других приоритетов Украины, в том числе от будущих наступательных операций.



"Такие сражения, как Бахмут, отнимают силы, которые могли бы быть использованы в других местах", - говорит известный военный аналитик Майкл Кофман, добавляя, что российские войска используют людей, которых они считают "расходным материалом", но даже в этом случае они не могут позволить себе тратить столько артиллерии.



Украинские силы, удерживающие Бахмут, состоят из множества подразделений, включая 93-ю механизированную бригаду и 58-ю мотопехотную бригаду - отборных подразделения, которые были измотаны непрерывными российскими атаками.



В последние недели прибыли подразделения из других бригад, чтобы заткнуть дыры в линиях фронта и укрепить формирования ВСУ после тяжелых потерь. Но несмотря на то, что число раненых и убитых среди украинцев стремительно растет, атакующие русские страдают гораздо сильнее, говорят украинские солдаты, поскольку их атаки в открытом поле срываются артиллерийским и пулеметным огнем.



Большая часть восточной части города - вокруг некогда знаменитого винодельческого завода - представляет собой “серую зону” между российскими и украинскими позициями. К югу от города, в селе Оптыне, идут тяжелые бои.



Мобилизованные российские солдаты "просто берут автомат и идут под огонь, как в советские времена", - говорит украинский медик под позывным Улыбка. "Его убивают, и следующий поднимается на его место".