



Невероятное видео атаки в бухте Севастополя

Украинские журналисты опубликовали записи с камер надводных дронов, атаковавших российские военные корабли на рейде Севастополя.



Украина совершила "массированную" атаку беспилотников на Черноморский флот в Севастополе, повредив один военный корабль, заявляет Россия.



Unbelievable footage from one of the marine drones used in the attack on Russia’s Black Sea Fleet in Sevastopol.



(Via Ukrainian journalist Andriy Tsaplienko)



Full story: https://t.co/YdtcFELiSy pic.twitter.com/Nw5YbHeQMU — James Waterhouse (@JamWaterhouse) October 29, 2022

Было использовано девять беспилотников, сказал высокопоставленный чиновник. Украина не прокомментировала ситуацию.Не представив доказательств, Россия обвинила британских военных в причастности к субботней атаке - и к подрыву газопроводов в прошлом месяце.В своем ответе Министерство обороны Великобритании (МО) заявило, что Россия "распространяет ложные утверждения эпического масштаба".Россия заявила, что корабли, на которые было совершено нападение в субботу, участвовали в международной сделке по экспорту зерна из украинских портов, а спустя несколько часов объявила, что приостанавливает свое участие в ней.Атака произошла в тот момент, когда украинские войска успешно отвоевывают территорию, занятую российскими войсками с момента их вторжения 24 февраля.В ответ Россия начала широкомасштабные атаки на украинскую инфраструктуру, в частности, на энергосистему страны.Севастополь - крупнейший город в регионе и место базирования Черноморского флота России.Михаил Развожаев, назначенный Россией губернатор города, заявил, что военно-морские силы России отразили последнее нападение - "самое массированное" на город с февраля.Он сказал, что все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены, а "гражданская инфраструктура" не пострадала.По крайней мере, одно судно получило незначительные повреждения, сообщило российское министерство обороны."В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя, применением морского оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре морских беспилотных аппарата, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде", - говорится в заявлении министерства.В последние дни Киев обвинил Москву в том, что она намеренно задерживает проход судов, создав очередь из более чем 170 судов.Черноморский флот России ранее уже становился мишенью украинских сил в апреле этого года, когда был потоплен его флагман - крейсер "Москва".