Невероятное видео атаки в бухте Севастополя
Украинские журналисты опубликовали записи с камер надводных дронов, атаковавших российские военные корабли на рейде Севастополя.
Украина совершила "массированную" атаку беспилотников на Черноморский флот в Севастополе, повредив один военный корабль, заявляет Россия.
Было использовано девять беспилотников, сказал высокопоставленный чиновник. Украина не прокомментировала ситуацию.
Не представив доказательств, Россия обвинила британских военных в причастности к субботней атаке - и к подрыву газопроводов в прошлом месяце.
В своем ответе Министерство обороны Великобритании (МО) заявило, что Россия "распространяет ложные утверждения эпического масштаба".
Россия заявила, что корабли, на которые было совершено нападение в субботу, участвовали в международной сделке по экспорту зерна из украинских портов, а спустя несколько часов объявила, что приостанавливает свое участие в ней.
Атака произошла в тот момент, когда украинские войска успешно отвоевывают территорию, занятую российскими войсками с момента их вторжения 24 февраля.
В ответ Россия начала широкомасштабные атаки на украинскую инфраструктуру, в частности, на энергосистему страны.
Севастополь - крупнейший город в регионе и место базирования Черноморского флота России.
Михаил Развожаев, назначенный Россией губернатор города, заявил, что военно-морские силы России отразили последнее нападение - "самое массированное" на город с февраля.
Он сказал, что все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены, а "гражданская инфраструктура" не пострадала.
По крайней мере, одно судно получило незначительные повреждения, сообщило российское министерство обороны.
"В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя, применением морского оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожены четыре морских беспилотных аппарата, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде", - говорится в заявлении министерства.
В последние дни Киев обвинил Москву в том, что она намеренно задерживает проход судов, создав очередь из более чем 170 судов.
Черноморский флот России ранее уже становился мишенью украинских сил в апреле этого года, когда был потоплен его флагман - крейсер "Москва".