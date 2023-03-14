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Нетаниягу провел дискуссию об увеличении израильской помощи Украине
14.03.2023 17:16 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу провел дискуссию об увеличении израильской помощи Украине

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел обсуждение вопроса об увеличении помощи Украине в присутствии министров и сотрудников службы безопасности. Согласно политическим источникам, обсуждение касалось просьб Киева, и оборонное ведомство рассмотрело различные “чувствительные моменты по отношению к Москве”.

Представитель политических кругов, посвященный в детали, сообщил 13-му каналу ТВ, что окончательные решения еще не приняты, но Израиль намерен и дальше расширять помощь Украине.

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