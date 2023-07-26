



Немецкий генерал: На линии фронта в Украине соотношение сил один к одному

Глава штаба планирования бундесвера бригадный генерал Кристиан Фройдинг заявил, что на линии фронта в Украине сложилось соотношение сил один к одному.



"Достаточно посмотреть на карту, там у нас соотношение сил примерно один к одному. И готовившаяся девять месяцев оборона с мощными укреплениями на местности и сделанными за полгода минными заграждениями. Такова реальность", - отметил военачальник, который координирует военную помощь Германии Украине.



По его словам, ВСУ сейчас ведут тяжелейшие бои по всей линии фронта. Для успешного прорыва им нужно создать серьезный перевес в силах в одной конкретной точке в конкретное время, передает Bild.



"Этим же объясняется, почему украинцы очень осмотрительно, на ощупь, если говорить не по-военному, подходят к поиску этих точек. Это достаточно сложно", - подчеркнул генерал.