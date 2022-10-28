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Небензя отверг заявление посла Израиля об иранских дронах в Украине
28.10.2022 21:05 Ольга Белозерова

Небензя отверг заявление посла Израиля об иранских дронах в Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отверг заявления израильского дипломата Гилада Эрдана об имеющихся доказательствах применения иранских дронов в Украине. 

Об этом сообщают РИА Новости.

Гилад Эрдан заявил, что иранские дроны применяются в Украине, отметив, что "нет и тени сомнения, что иранские вооружения теперь применяются в Европе".

Небензя ответил на это следующим образом: "Мы с удивлением услышали сегодня от постпреда Израиля безапелляционные утверждения о якобы доказанном факте использования иранских беспилотников на Украине. Видим в этом попытку давления на Совет Безопасности и Секретариат ООН, стремление навязать свое мнение международному сообществу в качестве истины в последней инстанции. Мы уже отвергали и сейчас категорически отвергаем подобные утверждения". 

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