



Небензя отверг заявление посла Израиля об иранских дронах в Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отверг заявления израильского дипломата Гилада Эрдана об имеющихся доказательствах применения иранских дронов в Украине.



Об этом сообщают РИА Новости.



Гилад Эрдан заявил, что иранские дроны применяются в Украине, отметив, что "нет и тени сомнения, что иранские вооружения теперь применяются в Европе".



Небензя ответил на это следующим образом: "Мы с удивлением услышали сегодня от постпреда Израиля безапелляционные утверждения о якобы доказанном факте использования иранских беспилотников на Украине. Видим в этом попытку давления на Совет Безопасности и Секретариат ООН, стремление навязать свое мнение международному сообществу в качестве истины в последней инстанции. Мы уже отвергали и сейчас категорически отвергаем подобные утверждения".