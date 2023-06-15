



Не побоялся: глава МАГАТЭ все же прибыл на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси все же прибыл на Запорожскую АЭС, несмотря на то, что ранее побоялся туда ехать из "соображений безопасности".



Информацию об этом подтвердили в "Энергоатоме".



"Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал визит на временно оккупированную Запорожскую АЭС", - сказано в заявлении, над которым опубликовано фото Гросси.



Что примечательно, это его третья поездка на оккупированную силами РФ ЗАЭС. В первый раз он посетил станцию еще в сентябре 2022 года.



Ранее стало известно о том, что визит Гросси на ЗАЭС, который был запланирован на 14 июня, переносят из-за возможных рисков, вызванных подрывом российскими солдатами Каховской ГЭС.



