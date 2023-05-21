



Не чувствую себя героем: Раненый украинский боец завершил реабилитацию в Израиле

37-летний Олег Возяк работал в компании, занимающейся электротехнической и компьютерной инфраструктурой в Одессе, когда в Украине началось полномасштабное вторжение России. Олег, до этого не державший в руках огнестрельное оружие, решил пойти добровольцем и настоял на том, чтобы воевать на передовой.



“Я чувствовал себя обязанным сделать это ради моей страны и моей дочери”, – говорит он.



4 июля 2022 года Олег вместе с тремя другими бойцами первыми направились вглубь фронта в районе Бахмута, за ним последовала группа из 16 украинских бойцов. Группа была встречена сильным артиллерийским огнем. Олег был первым, кто получил травму, его нога была полностью раздроблена. В последующих битвах, двое его товарищей из первого отряда погибли, в результате чего он остался единственным выжившим из троих.



“Я думал, что не выберусь живым. Я не думал, что у меня есть шанс выжить. Меня отвезли в военный госпиталь, где мне ампутировали ногу. Я был в шоке, когда узнал”, – рассказывает он.



Президент Украины Владимир Зеленский в госпитале, где лечился Возяк, вручил ему собственноручно подписанную боевую награду.



“Я просто сделал то, что было нужно, я не чувствую себя героем”, – говорит ветеран.



В феврале Возяк прибыл в Израиль для реабилитации в больнице Реут в Тель-Авиве, что является частью инициативы Израиля по оказанию гуманитарной помощи Украине. В рамках инициативы министерства иностранных дел и здравоохранения содействуют реабилитации украинских ампутантов в Израиле.

Во время двухмесячной госпитализации Олег прошел интенсивную программу реабилитации, чтобы восстановить способность ходить с помощью специально подобранного протеза.



Реабилитационный процесс включал в себя психологическое лечение, физиотерапию, трудотерапию, дополнительные медицинские процедуры, восстанавливающие тренировки в тренажерном зале под руководством реабилитационной и медсестринской бригад. На протяжении всего своего пребывания ветеран также получал поддержку от местного сообщества украинских эмигрантов.



Через два месяца после госпитализации Олега выписали из больницы, он смог ходить с помощью нового протеза. Позже ветеран улетел в Варшаву, а затем в Украину, где продолжает реабилитацию.