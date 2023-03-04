



Не более 50 кг багажа: Россияне депортируют население Запорожской области

В оккупированной части Запорожской области россияне готовятся к депортации населения в Крым. Эту новость опубликовали на сайте Запорожской “администрации”. Одновременно с этим на сайте администрации оккупированного Симферополя появилась информация о приеме беженцев.



По этим данным, причиной “эвакуации” является обострение конфликта на юге Украины и повышение опасности контрнаступления украинских войск. Известно, что первым под эвакуацию подпадают “государственные” учреждения, больницы, детские и социальные организации и школы.



Допустимый вес багажа не должен быть превышать 50 кг на одного члена семьи.



“В Симферополе министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко провел совещание с директорами санаториев и гостиничных комплексов по выплате денежных компенсаций за проживание беженцев с территорий новых субъектов Российской Федерации”, – говорится в сообщении на сайте “администрации” Симферополя.



Предварительно, 30-40 тысяч человек могут быть эвакуированы в полуостров. Крымские оккупационные власти уже выделили 80 миллионов рублей на компенсацию проживания беженцев и рассматривают вопрос о выделении дополнительных 40-50 миллионов рублей.