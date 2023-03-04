



НАТО о потерях РФ: убиты и ранены 200 тысяч солдат и 1800 офицеров

С начала полномасштабной войны более 200 000 российских солдат и более 1800 офицеров были убиты или ранены. Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи.



Также, по его словам, в Украине россияне потеряли более 2 тысяч основных боевых танков.



Кристофер Каволи подчеркнул, что "масштабы этой войны невероятны", а после нападения России на Украину в НАТО должны приспособиться к "новой реальности".



"Россия пока потеряла более 2000 основных боевых танков. Погибли и были ранены более 200 тысяч российских солдат и более 1800 офицеров", - заявил Каволи.



По его словам, в среднем российская армия выпускает более 23 тысяч артиллерийских снарядов в сутки.



"Если кто-то приходит с танком, вы тоже должны иметь танк. Однако один из уроков холодной войны состоит в том, что точность оружия - это то, что имеет значение. Кроме того, важна производственная мощность оборонной промышленности. Войну выигрывает тот, кто может производить быстрее всего", - добавил Каволи.



