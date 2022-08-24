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Натан Щаранский принял участие в конференции о будущем Крыма и Украины
24.08.2022 14:08 Аркадий Бочаровский

Натан Щаранский принял участие в конференции о будущем Крыма и Украины

Натан Щаранский самостоятельно принял участие в состоявшейся вчера конференции на тему Крыма и будущего Украины.  В конференции приняли участие президент Зеленский и министр иностранных дел Кольба, а также главы западных стран.  

Израиль предпочел не участвовать, и Щаранский раскритиковал это: «Жаль, что мое правительство не участвовало и что в нем раздаются голоса, призывающие к сдержанности в отношении России. Израильтяне поддерживают Украину. Это не просто солидарность, мы понимаем, что война за существование и выживание».

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