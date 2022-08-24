



Натан Щаранский принял участие в конференции о будущем Крыма и Украины

Натан Щаранский самостоятельно принял участие в состоявшейся вчера конференции на тему Крыма и будущего Украины. В конференции приняли участие президент Зеленский и министр иностранных дел Кольба, а также главы западных стран.



Израиль предпочел не участвовать, и Щаранский раскритиковал это: «Жаль, что мое правительство не участвовало и что в нем раздаются голоса, призывающие к сдержанности в отношении России. Израильтяне поддерживают Украину. Это не просто солидарность, мы понимаем, что война за существование и выживание».