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Наступление РФ на Бахмут замедлилось. Причину назвала британская разведка
25.03.2023 11:45 Mignews

Наступление РФ на Бахмут замедлилось. Причину назвала британская разведка

Российская армия на Донбассе истощена. Ситуацию усугубила и напряженность в отношениях между Минобороны России и группой ЧВК "Вагнер", которые предоставляют войска в этом секторе. Все это практически застопорило наступление российских войск на город Бахмут Донецкой области. 

К такому выводу пришли специалисты Министерства обороны Великобритании.

"Россия, вероятно, сместила свой оперативный фокус в сторону Авдеевки, к югу от Бахмута, и в сектор Кременная-Сватово на севере, районы, где Россия, вероятно, только стремится стабилизировать свою линию фронта. Это предполагает общий возврат к более оборонительной оперативной схеме после неубедительных результатов попыток провести общее наступление с января 2023 года", – заявили в британской разведке.
 


Напомним, в ОП сообщили, что украинские военные продолжают успешно держать оборону Бахмута Донецкой области. Планы российской армии захватить город проваливаются.

 

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