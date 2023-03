Российская армия на Донбассе истощена. Ситуацию усугубила и напряженность в отношениях между Минобороны России и группой ЧВК "Вагнер", которые предоставляют войска в этом секторе. Все это практически застопорило наступление российских войск на город Бахмут Донецкой области.



К такому выводу пришли специалисты Министерства обороны Великобритании.



"Россия, вероятно, сместила свой оперативный фокус в сторону Авдеевки, к югу от Бахмута, и в сектор Кременная-Сватово на севере, районы, где Россия, вероятно, только стремится стабилизировать свою линию фронта. Это предполагает общий возврат к более оборонительной оперативной схеме после неубедительных результатов попыток провести общее наступление с января 2023 года", – заявили в британской разведке.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/hPItxkp6cV



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bCnS87k1lJ