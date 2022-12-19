



NASA показало, как выглядит Украина без света из космоса

Космическое агентство NASA показало спутниковый снимок обесточенной Украины. Кадр был сделан после масштабной ракетной атаки России.



На электронной карте NASA изображена Земля из космоса. При этом на спутниковых кадрах, сделанных утром 17 декабря, заметна территория Украины, которая из-за обстрела критической инфраструктуры осталась без света.







Спутниковый снимок Украины за 17 декабря (worldview.earthdata.nasa.gov)



На предыдущих снимках из космоса можно увидеть, что источников освещения было больше.







Спутниковый снимок Украины за 15 декабря (worldview.earthdata.nasa.gov)



Напомним, российские войска во время атаки 16 декабря выпустили по Украине 76 ракет, однако силы ПВО сбили около 60 враждебных целей.