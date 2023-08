Направления украинского наступления: Офицер США прогнозирует успех ВСУ

У российской армии начались серьезные проблемы, связанные с исчерпанием резервов. Теперь они перебрасывают войска между разными частями фронтовой линии, что является очень плохими новостями для них. Об этом заявил бывший армейский офицер США, военный эксперт и автор книги “Как вести войну” Майк Мартин.



Мартин опубликовал в Twitter анализ сложившейся на передовой ситуации, отметив хорошие новости для Украины.



“Пришло время еще раз кратко рассказать о том, что произошло за последние две недели в Украине. Это изображение взято из темы несколько месяцев назад, но основная стратегия не изменилась. Это признак хорошей стратегии – когда она не меняется каждые 10 минут и когда ресурсы выстраиваются в очередь за тем, чего вы надеетесь достичь”, – пишет он. “Обратите внимание на Россию (у которой планы меняются постоянно). Вот последняя тема, которая представляет собой обзор контрнаступления – украинцы в данный момент имеют импульс”, – добавляет Мартин. “Итак, какова украинская стратегия? На самом деле это очень просто. Все эти синие стрелы – это направления украинских атак. Цель состоит в том, чтобы держать россиян рассредоточенными и неспособными к подкреплению. И это работает. У россиян, похоже, закончился резерв, и теперь они перебрасывают части между разными частями фронтовой линии. Это очень плохие новости для них”.



По его мнению, эта стратегия означает, что “украинцы могут сохранять баланс между различными осями, и они могут выбирать, по какой из них они хотят продвигаться, какая из них выгодна. Ключевыми являются два средних направления, идущих на юг к Азовскому морю – как мы знаем, это позволяет украинцам разрезать российские силы надвое – крупная стратегическая победа”. Другие фронты очень полезны, считает аналитик, так как они “сковывают россиян. Например, в Бахмуте – россияне не собираются уходить из Бахмута после того, как они потеряли там десятки тысяч солдат и сказали всем, что это крайне важно”.



“И вот – за последнюю неделю украинцы установили еще один плацдарм на Днепре под Херсоном. Так что теперь напротив Херсона два плацдарма: под Олешками и у Казачьих Лагерей. Но и про россиян нам тоже кое-что рассказали: они теряют способность вести контрбатарейный огонь по украинцам. В основном, когда был установлен первый плацдарм, он попал под непрерывный огонь российской артиллерии. Постепенно украинцы уничтожили эту артиллерию”, – пишет Мартин.



“Россиянам очень трудно вести эффективный артиллерийский огонь, что в сочетании с отсутствием резервов выглядит не очень хорошо. Это то, к чему стремились украинцы, и это заставляет меня думать, что в следующем месяце или около того, дела снова начнут двигаться”, – заключает он.

Time for another brief update as to what has happened in the last two weeks in Ukraine. pic.twitter.com/O0xaJhPRUv