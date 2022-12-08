Новости » События в Украине
Над Севастополем сбили беспилотник
08.12.2022 09:05 Аркадий Бочаровский

Над Севастополем сбили беспилотник

Беспилотник сбили над акваторией вблизи Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Утром дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные, как всегда, сработали четко", - написал он Telegram-канале.

Севастополь является главной базой Черноморского флота (ЧФ), за последний месяц несколько раз предпринимались попытки его атаки беспилотниками. 6 декабря пресс-служба губернатора сообщала о двух сбитых беспилотниках в море в районе Севастополя. До этого системой ПВО были уничтожены три беспилотника, которые пытались атаковать Севастополь с моря. Ранее был сбит беспилотник над акваторией Севастополя.  

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы