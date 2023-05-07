



Над Крымом сбили две украинские баллистические ракеты - "глава" Крыма

Подразделения российской ПВО сбили над Крымом две оперативно-тактические ракеты, запущенные с территории Украины, сообщили местные власти.



"Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2", — написал в Telegram-канале "глава" региона Сергей Аксенов.



Позже его советник Олег Крючков уточнил, что ракет было две.



"Гром" — оперативно-тактический ракетный комплекс, который украинское КБ "Южное" разрабатывало после распада СССР. По данным из открытых источников, модификация "Гром-2" представляет собой мобильную пусковую установку с двумя ракетами типа "земля — земля" на шасси пятиосного грузового автомобиля. Как заявляли разработчики, дальность поражения в зависимости от типа ракеты достигает от 50 до 500 километров.