В Украине началась новая эра противовоздушной обороны – Германия передала долгожданную – самую современную немецкую систему противовоздушной обороны – зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.



Таким образом Украина стала первой страной, получившей на вооружение ЗРК IRIS-T.



"Начинаем более плотно закрывать небо от русских ракет, – написал по этому случаю руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале. – Это только начало, ждем NASAMS, создадим собственный небесный щит".







В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя событие, заявил, что "в Украине началась новая эра противовоздушной обороны".





A new era of air defence has begun in 🇺🇦. IRIS-Ts from 🇩🇪 are already here. 🇺🇸 NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over 🇺🇦 in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8