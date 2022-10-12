



Началась новая эра: IRIS-T – в Украине

В Украине началась новая эра противовоздушной обороны – Германия передала долгожданную – самую современную немецкую систему противовоздушной обороны – зенитно-ракетный комплекс IRIS-T.



Таким образом Украина стала первой страной, получившей на вооружение ЗРК IRIS-T.



"Начинаем более плотно закрывать небо от русских ракет, – написал по этому случаю руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале. – Это только начало, ждем NASAMS, создадим собственный небесный щит".







В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя событие, заявил, что "в Украине началась новая эра противовоздушной обороны".





A new era of air defence has begun in 🇺🇦. IRIS-Ts from 🇩🇪 are already here. 🇺🇸 NASAMS are coming. This is only the beginning. And we need more. No doubt that russia is a terrorist state.

There is a moral imperative to protect the sky over 🇺🇦 in order to save our people. pic.twitter.com/jvbXUwDjc8 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 11, 2022



О том, что Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T SLM, стало известно поздним вечером 11 октября. Передача состоялась 11 октября недалеко от украинско-польской границы,



ПВО IRIS-T SLM – это новейший наземный зенитный комплекс среднего радиуса действия, прежде всего, предназначен для защиты мирного населения путем отражения воздушных атак российской армии.



Передача ПВО планировалась на ноябрь. Однако сроки изменились после недавнего визита в Одессу министра обороны Кристин Ламбрехт, а особенно после террористических ракетных обстрелов Украины со стороны России 10-11 октября.



Что такое IRIS-T SLM



IRIS-T SLM – самая современная система ПВО Германии, предназначенная для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Ее разработала немецкая компания Diehl Defense за 2007-2014 гг.



Конструктивно IRIS-T SLM состоит из трех основных элементов: пусковой установки на шасси грузовика MAN SX 45 (8 x 8) с местом для восьми ракет, радиолокационной установки и машины управления.



На начальных испытаниях использовался радар Saab Giraffe (в частности, AMV), но в 2014 году проводилась демонстрация с австралийским многофункциональным радаром CEA Technologies CEAFAR с AFAR. С каким он прибыл в Украину – пока не известно.



Основные технические характеристики ЗРК IRIS-T SLM: О том, что Германия передала Украине первую из четырех обещанных систем ПВО IRIS-T SLM, стало известно поздним вечером 11 октября. Передача состоялась 11 октября недалеко от украинско-польской границы, сообщило немецкое издание Spiegel.ПВО IRIS-T SLM – это новейший наземный зенитный комплекс среднего радиуса действия, прежде всего, предназначен для защиты мирного населения путем отражения воздушных атак российской армии.Передача ПВО планировалась на ноябрь. Однако сроки изменились после недавнего визита в Одессу министра обороны Кристин Ламбрехт, а особенно после террористических ракетных обстрелов Украины со стороны России 10-11 октября.IRIS-T SLM – самая современная система ПВО Германии, предназначенная для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Ее разработала немецкая компания Diehl Defense за 2007-2014 гг.Конструктивно IRIS-T SLM состоит из трех основных элементов: пусковой установки на шасси грузовика MAN SX 45 (8 x 8) с местом для восьми ракет, радиолокационной установки и машины управления.На начальных испытаниях использовался радар Saab Giraffe (в частности, AMV), но в 2014 году проводилась демонстрация с австралийским многофункциональным радаром CEA Technologies CEAFAR с AFAR. С каким он прибыл в Украину – пока не известно.

наибольшая дальность - 40 км,

боевая высота – до 20 км (ракеты можно уничтожать до 60 км от прикрываемого объекта),

количество ракет в пусковой установке – 8 единиц (стандартная батарея IRIS-T состоит из трех пусковых установок),

габариты: длина – 2,936 м, диаметр – 0,127 м, размах крыла – 0,350 м,

скорость полета – до 3 Маха (1020 м/с или 3672 км/ч),

стоимость всего комплекса (РЛС, пункт управления и пусковые с ракетами) – около 140 млн евро (это по словам госпожи посла Германии в Украине Анка Фельдгузен – по другим данным, 178 млн евро).