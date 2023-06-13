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Сергей Горячев
13.06.2023 08:26 Наталья Богинская

На Запорожском фронте ликвидирован начштаба 35-й армии РФ Сергей Горячев

В Запорожской области Вооруженные силы Украины 12 июня ликвидировали генерал-майора Сергея Горячева. Он погиб в результате ракетного удара. Об этом сообщил российский пропагандист Юрий Котенок в ночь на вторник, 13 июня.

"По мнению представителей командования ОГВ (с), армия потеряла сегодня одного из самых ярких и эффективных военачальников, сочетавшего в себе высочайший профессионализм с личным мужеством", – написал российский "военкор".

Сергей Горячев как российский военный преступник числился в базе "Миротворца". В 2014-2017 годах он проходил службу в составе российской оккупационной группировки войск на Донбассе.

Выходец из ВДВ армии России Горячев в разное время возглавлял оккупационный контингент в Приднестровье, командовал 27-й бригадой, 201-й военной базой в Таджикистане и учебным центром в Хабаровске.

Агрессивную войну против Украины этот военачальник начал 24 февраля 2022 года командиром 5-й танковой бригады, позднее получил звание генерал-майора и был назначен начштаба 35-й армии Восточного военного округа Сухопутных войск ВС РФ (в/ч 62825).

Генерал-майор Горячев является одним из самых высоких военачальников, уничтоженных украинскими войсками с начала российского вторжения.

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