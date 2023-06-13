



На Запорожском фронте ликвидирован начштаба 35-й армии РФ Сергей Горячев

В Запорожской области Вооруженные силы Украины 12 июня ликвидировали генерал-майора Сергея Горячева. Он погиб в результате ракетного удара. Об этом сообщил российский пропагандист Юрий Котенок в ночь на вторник, 13 июня.



"По мнению представителей командования ОГВ (с), армия потеряла сегодня одного из самых ярких и эффективных военачальников, сочетавшего в себе высочайший профессионализм с личным мужеством", – написал российский "военкор".



Сергей Горячев как российский военный преступник числился в базе "Миротворца". В 2014-2017 годах он проходил службу в составе российской оккупационной группировки войск на Донбассе.



Выходец из ВДВ армии России Горячев в разное время возглавлял оккупационный контингент в Приднестровье, командовал 27-й бригадой, 201-й военной базой в Таджикистане и учебным центром в Хабаровске.



Агрессивную войну против Украины этот военачальник начал 24 февраля 2022 года командиром 5-й танковой бригады, позднее получил звание генерал-майора и был назначен начштаба 35-й армии Восточного военного округа Сухопутных войск ВС РФ (в/ч 62825).



Генерал-майор Горячев является одним из самых высоких военачальников, уничтоженных украинскими войсками с начала российского вторжения.