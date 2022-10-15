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На Запорожской АЭС восстановлено резервное энергоснабжение
15.10.2022 17:04 Ольга Белозерова

На Запорожской АЭС восстановлено резервное энергоснабжение

В МАГАТЭ заявили, что на Запорожской атомной электростанции, которая находится в захваченном российскими войсками Энергодаре, было восстановлено резервное энергоснабжение.

"Восстановлено резервное энергоснабжение Запорожской АЭС - важное достижение после того, как станция дважды за последнюю неделю оказывалась отрезана от внешних источников электропитания", - заявили в организации.

В МАГАТЭ подчеркнули, что на ЗАЭС поступила дополнительная партия топлива для дизель-генераторов.

"Теперь станция имеет запас топлива на 10 дней автономной работы в случае потери внешнего энергоснабжения. Ведутся работы по перезапуску двух блоков, для чего потребуется некоторое время", - сообщили в МАГАТЭ. 

 

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