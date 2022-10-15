На Запорожской АЭС восстановлено резервное энергоснабжение
В МАГАТЭ заявили, что на Запорожской атомной электростанции, которая находится в захваченном российскими войсками Энергодаре, было восстановлено резервное энергоснабжение.
"Восстановлено резервное энергоснабжение Запорожской АЭС - важное достижение после того, как станция дважды за последнюю неделю оказывалась отрезана от внешних источников электропитания", - заявили в организации.
В МАГАТЭ подчеркнули, что на ЗАЭС поступила дополнительная партия топлива для дизель-генераторов.
"Теперь станция имеет запас топлива на 10 дней автономной работы в случае потери внешнего энергоснабжения. Ведутся работы по перезапуску двух блоков, для чего потребуется некоторое время", - сообщили в МАГАТЭ.
Восстановлено резервное энергоснабжение #Запорожской АЭС (#ЗАЭС) – важное достижение после того, как станция дважды за последнюю неделю оказывалась отрезана от внешних источников электропитания. https://t.co/063fuiN0aO [1/4]— IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) October 14, 2022