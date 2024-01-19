



На Западе спрогнозировали, сколько продлится война в Украине

Война, которую ведет Россия против Украины, продлится как минимум два года.



По данным американского телеканала CNN, такой прогноз озвучили в разведывательных службах стран Запада.



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По мнению аналитиков, то, что может произойти на поле боя в нынешнем году, никак не отразится на продолжительности затяжного военного конфликта.



"Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что боевые действия будут продолжаться еще как минимум два года. Это достаточно долго, чтобы пережить первый срок Байдена", - сказано в сообщении.



Уточняется, что по некоторым оценкам, война в Украине может длиться еще лет пять, из-за чего американские законодатели хотят одобрить новое финансирование для Украины до выборов президента США.



Помимо прочего, разведчики не исключают новой попытки крупного контрнаступления Вооруженных сил Украины "минимум через два года", чтобы разбить ВС РФ в Мелитополе.



"Обе стороны слишком истощены в плане войск и техники, чтобы в 2024 году ожидать больших подвижек", - пояснили аналитики.